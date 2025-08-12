тестовая новость4
12.08.2025
+7 (911) 947-77-0З
Построим для вас экологичный дом из клееного бруса за 90 днейВыбрать проект
Построим для вас экологичный дом из клееного бруса за 90 днейВыбрать проект
Мы работаем с материалами которые имеют сертификаты качества, соблюдаем все нормы и строительные стандарты при выполнение работ
Мы фиксируем стоимость сметы проекта на этапе договора. По завершению работы, вы оплатите только ту сумму, что у вас в договоре
Мы берем на себя ответственность, за соблюдение сроков строительства, чтоб вы об этом не думали
Мы предоставляем пожизненную гарантию на наши дома и ежегодное бесплатное обслуживание
Мы готовы взять на себя все заботы о строительстве, отделке и ландшафте на вашем участке
Оставьте заявку и мы обсудим с вами
индивидуальный проект
Мы занимаемся строительным бизнесом с 2015 года, но до сих пор разрабатываем каждый проект с любовью и заботой
Наши мастера и дизайнеры на протяжении многих лет воплощают в жизнь самые смелые идеи по строительству. Мы используем качественные материалы и современные технологии, чтобы каждый наш проект был не только красивым, но и долговечным
Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому подходим к каждому проекту индивидуально.
Давайте вместе построим ваш идеальный дом, который будет согревать вас теплом и радостью долгие годы. Ваши мечты — наша работа!
построенных объектов
разработанных проектов
на рынке
пожизненная гарантия
Деревянные дома
от 68 000 000 ₽
1 этаж
3 комнаты
129 м2
2 санузла
Деревянные дома
от 68 000 000 ₽
1 этаж
7 комнат
404 м2
2 санузла
Деревянные дома
от 68 000 000 ₽
2 этажа
4 комнаты
232 м2
2 санузла
Деревянные дома
от 68 000 000 ₽
1 этаж
3 комнаты
149 м2
1 санузел
Деревянные дома
от 68 000 000 ₽
1 этаж
3 комнаты
149 м2
1 санузел
Деревянные дома
от 68 000 000 ₽
1 этаж
3 комнаты
118 м2
2 санузла
На данном этапе производится оценка местности и исследования для укладки фундамента. Затем проводятся работы по заливке текст текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Оставьте заявку любым удобным для вас способом, сотрудник компании свяжется с вамиПолучить консультацию
Архитектор проектирует ваш идеальный дом, который будет соответствовать всем вашим требованиям
Подготавливаем для вас полный сметный расчет по согласованному проекту
Заключаем договор подряда, фиксируем стоимость проекта на все этапы строительства
Вам назначается персональный менеджер и инженер проекта, для вашего удобства
Организуем площадку под строительство, перед началом работ. Все работы выполняются согласно сметы
Осуществляем полную отделку, по согласованному дизайн проекту. Сдаем объект и вы заезжаете в свой идеальный дом
Мы будем рады показать вам объекты, которые построили вживую и рассказать обо всех нюансах
Кирилл П.
01.08.25 | Москва
Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания
Кирилл П.
01.08.25 | Санкт-Петербург
Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания
Кирилл П.
01.08.25 | Москва
Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания
Кирилл П.
01.08.25 | Москва
Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания
Кирилл П.
01.08.25 | Санкт-Петербург
Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания
Кирилл П.
01.08.25 | Москва
Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания