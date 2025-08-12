+7 (911) 947-77-0З

Получить консультацию

Главная


Мы продаем не дома, а образ жизни

Построим для вас экологичный дом из клееного бруса за 90 дней

Выбрать проект
Мы продаем не дома, а образ жизни

Построим для вас экологичный дом из клееного бруса за 90 дней

Выбрать проект
наши принципы

Создаем дома, которые становятся отражением вашей личности

Качество

Мы работаем с материалами которые имеют сертификаты качества, соблюдаем все нормы и строительные стандарты при выполнение работ

Фиксированная цена

Мы фиксируем стоимость сметы проекта на этапе договора. По завершению работы, вы оплатите только ту сумму, что у вас в договоре

Ответственность

Мы берем на себя ответственность, за соблюдение сроков строительства, чтоб вы об этом не думали

Пожизненная гарантия

Мы предоставляем пожизненную гарантию на наши дома и ежегодное бесплатное обслуживание

Под ключ

Мы готовы взять на себя все заботы о строительстве, отделке и ландшафте на вашем участке

наши проекты

Готовые проекты домов

Дома из клееного бруса

Индивидуальные проекты

Бани и спа

Типовые проекты

Каменные дома
Не нашли дом своей мечты?

Оставьте заявку и мы обсудим с вами
индивидуальный проект

о компании

Строим долговечные дома

EXIMA — продаем не дома, а образ жизни

Мы занимаемся строительным бизнесом с 2015 года, но до сих пор разрабатываем каждый проект с любовью и заботой

Наши мастера и дизайнеры на протяжении многих лет воплощают в жизнь самые смелые идеи по строительству. Мы используем качественные материалы и современные технологии, чтобы каждый наш проект был не только красивым, но и долговечным

Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому подходим к каждому проекту индивидуально.
Давайте вместе построим ваш идеальный дом, который будет согревать вас теплом и радостью долгие годы. Ваши мечты — наша работа!

300+

построенных объектов

90+

разработанных проектов

9 лет

на рынке

∞ лет

пожизненная гарантия

портфолио

Дома, которые мы построили

Уппсала

Деревянные дома

от 68 000 000 ₽

1 этаж

3 комнаты

129 м2

2 санузла

Шиен

Деревянные дома

от 68 000 000 ₽

1 этаж

7 комнат

404 м2

2 санузла

Стокгольм

Деревянные дома

от 68 000 000 ₽

2 этажа

4 комнаты

232 м2

2 санузла

Хортен

Деревянные дома

от 68 000 000 ₽

1 этаж

3 комнаты

149 м2

1 санузел

Этне

Деревянные дома

от 68 000 000 ₽

1 этаж

3 комнаты

149 м2

1 санузел

Фло

Деревянные дома

от 68 000 000 ₽

1 этаж

3 комнаты

118 м2

2 санузла

о технологиях

Этапы строительства дома под ключ

Фундамент

На данном этапе производится оценка местности и исследования для укладки фундамента. Затем проводятся работы по заливке текст текст

Сборка дома

как мы работаем

Дом «под ключ» за 7 шагов

1 шаг

Первичная консультация

Оставьте заявку любым удобным для вас способом, сотрудник компании свяжется с вами

2 шаг

Проектирование

Архитектор проектирует ваш идеальный дом, который будет соответствовать всем вашим требованиям

3 шаг

Сметный расчет

Подготавливаем для вас полный сметный расчет по согласованному проекту

4 шаг

Договор

Заключаем договор подряда, фиксируем стоимость проекта на все этапы строительства

5 шаг

Сервис

Вам назначается персональный менеджер и инженер проекта, для вашего удобства

6 шаг

Строительство

Организуем площадку под строительство, перед началом работ. Все работы выполняются согласно сметы

7 шаг

Отделка и ландшафт

Осуществляем полную отделку, по согласованному дизайн проекту. Сдаем объект и вы заезжаете в свой идеальный дом

Запишитесь на экскурсию

Мы будем рады показать вам объекты, которые построили вживую и рассказать обо всех нюансах

полезное

Статьи и новости

тестовая новость4

тестовая новость4

12.08.2025

тестовая новость

тестовая новость

15.07.2025

тестовая новость2

тестовая новость2

15.07.2025

отзывы

Что о нас говорят люди

тестовый отзыв

Кирилл П.

01.08.25 | Москва

Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания

Кирилл П.

01.08.25 | Санкт-Петербург

Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания

Кирилл П.

01.08.25 | Москва

Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания

тестовый отзыв

Кирилл П.

01.08.25 | Москва

Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания

Кирилл П.

01.08.25 | Санкт-Петербург

Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания

Кирилл П.

01.08.25 | Москва

Компания построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинами. Первая — потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покрасски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Желаем успехов и процветания


